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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Американский и украинский министры обороны обсудили военную помощь Украине

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников, в ходе телефонной беседы "обсудили ситуацию на местах на востоке Украины", сообщил Пентагон.

Министры также коснулись вопросов, касающихся "обновленных данных об усилиях США и международного сообщества по содействию безопасности" Украины.

Они обменялись мнениями по предстоящей виртуальной встрече "Контактной группы по обороне Украины", которая "будет развивать импульс", первой встречи 26 апреля в германском Рамштайне.

Остин и Резников договорились о поддержании постоянных контактов, отмечается в сообщении.

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