Группа американских конгрессменов прогулялась по Киеву в компании Зеленского

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Делегация американских сенаторов под руководством лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла прибыла в Киев и провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает в субботу Associated Press.

В состав делегации также вошли сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз, представляющая штат Мэн, Джон Баррассо из штата Техас и Джон Корнин также из Техаса. В соцсетях опубликовано видео, на котором сенаторы вместе с Зеленским гуляют по Киеву.

Как пишет газета Politico, Зеленский назвал этот визит "мощным сигналом двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса и американского народа".

Двумя неделями ранее Украину посетила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.