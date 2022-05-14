ЕК задумалась об упрощении процесса конфискации незаконно нажитого имущества

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия намерена упростить процесс конфискации незаконно нажитого имущества, рассказал в интервью Welt am Sonntag вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Синхас.

"В ближайшее время Еврокомиссия представит предложение по модернизации существующих в ЕС правовых процедур для конфискации и восстановления имущественных ценностей с тем, чтобы помочь национальным ведомствам выявлять, замораживать, взыскивать и управлять имуществом, добытым неправомерным путем", - сказал он.

По его словам, действующие меры недостаточно эффективны.