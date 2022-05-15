Вооруженные столкновения произошли на афганско-таджикской границе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Афганский информационный канал Afghanistan International сообщил в воскресенье о произошедших вооруженных столкновениях на афганско-таджикском участке границы.

"Местные источники на севере Афганистана сообщают, что таджикские пограничники и силы талибов ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) в течение четырех часов вели перестрелку в субботу вечером на общей границе в районе Шерхан-Бандар", - сообщил канал.

"Согласно этим источникам, столкновения произошли после словесной напряженности между силами талибов и таджикскими пограничниками, и талибы открыли огонь первыми", - отмечается в сообщении.

До сих пор ни правительственные структуры Таджикистана, ни представители контролирующего Афганистан "Талибана" не комментировали это сообщение.

8 мая пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ) подтвердил факт обстрела приграничной территории республики с территории Афганистана.

Перед этим, по сообщению афганских СМИ, запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" - филиал Хорасан взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Таджикистана с территории Афганистана.

Ряд афганских СМИ сообщили в прошлую субботу, что неизвестные боевики в уезде Хваджа-Гхар провинции Тахар выпустили семь ракет из автомобиля Toyota по территории Таджикистана и покинули этот район.

Отмечалось, что это уже второй сосед Афганистана, подвергшийся нападению ИГИЛ. Ранее афганские СМИ сообщали о ракетном обстреле с афганской территории приграничного района Узбекистана. Тогда власти Узбекистана и официальные представители "Талибана" опровергли эти сообщения. По поводу обстрела территории Таджикистана до сих пор не было официальной реакции.