Британские дипломаты объяснили причины задержек при выдаче виз россиянам

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Визовая и иммиграционная служба Великобритании по-прежнему рассматривает заявления на все типы виз, но в приоритетном порядке обрабатывает заявления в рамках программы помощи семьям из Украины в связи с гуманитарной ситуацией в этой стране, сообщили в понедельник в британском посольстве в Москве.

"Визовая и иммиграционная служба Великобритании продолжает рассматривать заявления на все типы виз", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дипмиссии.

В нем отмечается, что "визовая и иммиграционная служба Великобритании ставит в приоритет заявления на Ukraine Family Scheme (Программа помощи семьям из Украины-ИФ) в ответ на гуманитарный кризис в Украине".

"Как результат, заявления во всех странах мира на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного. Мы принимаем меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуем заранее подавать заявление на визу и не бронировать билеты и отель до получения визы", - заявили в посольстве Великобритании, напомнив, что "с марта 2022 года во всем мире временно приостановлена услуга срочного рассмотрения заявлений на визу.

Жалобы россиян на сложности в получении британской визы

В конце прошлой недели МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток получить визу этой страны.

На Смоленской площади отметили, что в последнее время в МИД России поступают многочисленные жалобы российских граждан на то, что стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию.

В МИД РФ также назвали неприемлемыми пояснения британской стороны о том, что Визовая служба Великобритании отдает приоритет обработке визовых заявлений украинским беженцам, в связи с чем рассмотрение российских заявок затягивается.

"Кроме того, ситуацию усугубляет аспект, связанный с обязательной предоплатой консульского сбора безналичным путем после заполнения электронной анкеты. С учетом введенных Лондоном антироссийских санкций оплатить его картами Visa или Mastercard российского банка-эмитента не получится, поскольку это необходимо сделать на британском вебсайте. Прямо указали англичанам, что такой подход Лондона к обычным гражданам нашей страны противоречит всем ранее достигнутым российско-британским договоренностям по консульским вопросам", - говорилось в сообщении МИД России.

В британском посольстве в свою очередь отметили, что "Visa и Mastercard приостановили поддержку карт, выпущенных российскими банками. Оплата ими невозможна".

"Это не решение Правительства Великобритании", - заявили в дипмиссии.