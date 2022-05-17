Германия профинансирует программу наблюдения за границами Молдавии с беспилотников

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Федеральное правительство Германии профинансирует программу внедрения наблюдения за границами Молдавии с беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях начальник Пограничной полиции (ПП) РМ Росиян Василой.

По его словам, договоренность об этом была достигнута в ходе визита представителей правоохранительных органов Германии в Кишинев.

"Беспилотные аппараты позволят лучше охватить наиболее уязвимые участки границы, что существенно будет способствовать выявлению правонарушений. На этот раз немецкие эксперты провели тренинг с группой сотрудников Пограничной полиции. Цель контроля - повышение уровня противодействия трансграничной преступности с использованием передовых европейских технологий", - отметил Василой.

В марте молдавские власти подписали соглашение о сотрудничестве с Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны (FRONTEX) и обсудили оперативный план, позволяющий Европейскому агентству начать совместное патрулирование с молдавскими пограничниками.

Общая протяженность молдавско-румынской границы составляет 681 километр, а молдавско-украинской - 1222 км, в том числе 955 км приходятся на "сухопутную" часть, а 267 км проходят по реке Днестр. Из общей протяженности, 444 км приходятся на приднестровский участок, который Кишинев не контролирует. В настоящее время Украина закрыла все КПП на этом участке границы.