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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

В Минобороны РФ сообщили о сдаче в плен 265 украинских военных с "Азовстали"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - За сутки сложили оружие и сдались в плен 265 украинских военных из числа заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, сдача в плен заблокированных на заводе "Азовсталь" украинских военнослужащих, в том числе полка "Азов" (признан экстремистским и запрещен на территории России), началась накануне, в понедельник.

Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил Конашенков.

Со своей стороны, вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила надежду на обмен раненых украинских военных после их выздоровления. "В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы (из "Азовстали") 52 наших тяжелораненых военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных", - написала Верещук во вторник в своем Telegram-канале.

Хроника 24 февраля – 17 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ Мариуполь
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