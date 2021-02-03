Правительство Индии одобрило покупку у РФ 21 истребителя МиГ-29

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Индии приняло решение купить у России 21 истребитель МиГ-29 и модернизировать еще 59 таких самолетов, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

Он уточнил, что российская сторона ожидает решение штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур.

По его словам, предложение о поставке шести вертолетов Ка-31 и технологических комплектов для производства 12 дополнительных самолетов Су-30МКИ также передано индийским партнерам.

Ранее в феврале посол Индии в Москве Венкатеш Варма заявил, что Дели ожидает получить российские МиГ-29 и Су-30 уже в этом году.

Дрожжов пояснил, что распространение COVID-19 стало причиной затянувшихся переговоров с Индией о поставке истребителей МиГ-29, Су-30 и вертолетов Ка-31.

"Отсутствие до последнего времени регулярного авиасообщения между странами существенно затрудняло проведение контрактных переговоров. Тем не менее, переговорный процесс идет", - сказал замглавы ФСВТС.

Ранее в ведомстве рассчитывали, что все три контракта будут подписаны до конца 2020 года.

Также в ФСВТС заявляли, что Дели интересуется покупкой 12 истребителей Су-30МКИ для лицензионной сборки в Индии.

В настоящее время ВВС Индии располагают тремя эскадрильями истребителей МиГ-29, которые начали приобретаться еще с 80-х годов ХХ века. Дополнительные самолеты могут пополнить еще одну эскадрилью.