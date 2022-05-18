МВД Таджикистана сообщило о гибели силовика в стычке в Горном Бадахшане

Минобороны страны опровергло сообщения СМИ о крушении там военного вертолета

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области боевики "коктейлями Молотова" подожгли колонну машин антитеррористического подразделения Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, сообщили в МВД страны. Погиб один офицер, еще 13 военнослужащих тяжело ранены.

Нападение совершили "организованные преступные группировки" "возглавляемые и спонсируемые международными экстремистскими и террористическими организациями".

Напавших было 200 человек. Они "с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе-Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района", оружие для этого они заранее ввезли из-за границы, считают в МВД.

"В целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию", - добавили в ведомстве.

В результате были убиты восемь боевиков и еще более 70 задержаны. Из задержанных 11 ранены. У напавших изъяли оружие, боеприпасы и бутыли с зажигательной смесью. Против них возбуждено уголовное дело.

В сообщении также отмечается, что "мирные жители не пострадали", ситуация на месте столкновения нормализовалась.

Минобороны Таджикистана, в свою очередь, опровергло сообщения СМИ о крушении военного вертолета в зоне проведения спецоперации в Рушанском районе.

О начале контртеррористической операции в ГБАО МВД сообщило ранее 18 мая.

"17 мая 2022 года члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу "Душанбе - Кульма" на участке автодороги в Рушанском районе, непосредственно на линии государственной границы", - сообщал пресс-центр министерства.

В документе также отмечается, что в деятельности организованных преступных групп в Рушанском районе, созданных и финансируемых международными террористическими организациями, имеют место признаки преступлений террористического характера.