ЕК предложила удвоить мощности солнечных электростанций в ЕС к 2030 году

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предлагает принять меры для увеличения к 2030 году мощности солнечных электростанций в ЕС в два раза – до 600 ГВт. Об этом сообщил BNS еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

ЕК в среду представила пакет мер REPowerEU стоимостью 210 млрд евро, направленный на избавление ЕС от зависимости от российского ископаемого топлива к 2027 году и устанавливающий новые, более амбициозные цели по производству возобновляемой энергии и энергосбережению.

В части развития альтернативной энергетики, по словам Синкявичюса, предлагается, чтобы после принятия ведомствами ЕС конкретных правовых актов государства-члены в течение двух лет создали специальные территории, где можно будет развивать солнечные и ветровые проекты, а разрешения на такие проекты должны будут выдаваться в течение одного года.

Среди предложений он также упомянул юридическое обязательство устанавливать солнечные модули на крышах новостроек, ускорить внедрение тепловых насосов и интегрировать геотермальную и солнечную энергию в модернизированные системы централизованного и коммунального отопления.

В целом, отметил Синкявичюс, пакет REPowerEU конкретизирует реализацию поставленных ранее целей по снижению зависимости ЕС от российских ископаемых видов топлива. В частности, одной из целей пакета является увеличение доли "зеленой" энергетики в энергобалансе ЕС к 2030 году с запланированных в настоящее время 40% до 45%.

Энергетику Евросоюза ожидают революционные изменения, убежден еврокомиссар.

"Когда речь идет об изменениях в энергетическом секторе, мы действительно говорим о революции, потому что это будут изменения, которые проводятся в жизнь очень быстро, и это будет оказывать сильное влияние на дальнейшее развитие ЕС, развитие энергетических проектов, стабильность энергетического рынка", - сказал он.

При этом не следует переоценивать значение плана REPowerEU в утверждении шестого пакета санкций в отношении России, что, по мнению еврокомиссара, требует в первую очередь политической воли.

Как сообщалось ранее, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценивает потребности ЕС в достижении целей по энергосбережению и развитии экологически чистой энергетики в рамках снижения зависимости от российских энергоресурсов в 300 млрд евро.

Фон дер Ляйен уточнила, что эта сумма включает финансирование в размере до 10 млрд евро на "недостающие звенья" в газовой и СПГ-инфраструктуре, а также до 2 млрд евро на нефтяную инфраструктуру в связи с планами по остановке импорта энергоресурсов из РФ. Остальные средства будут направлены на ускорение перехода к "чистой" энергетике.

ЕС, по ее данным, уже сократил долю импорта газа из России с 40% в прошлом году до 26% в апреле этого года.