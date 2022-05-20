Уникальный гоночный "Мерседес" продан в Германии за рекордные $143 млн

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Редкая модель гоночного автомобиля Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года выпуска была продана на аукционе Sotheby's, состоявшемся в музее Mercedes-Benz в Штутгарте, за 135 млн евро, или около $143 млн, пишет MarketWatch.

Это абсолютный рекорд стоимости легкового автомобиля. Более того, цена превзошла предыдущий рекорд в два раза.

Машину с узнаваемой конструкцией дверей, известной как "крыло чайки", приобрел британский коллекционер Саймон Кидстон по поручению неназванного клиента. Сам аукцион прошел еще 5 мая, однако его проведение не афишировалось, а участие смогли принять только специально приглашенные коллекционеры и клиенты Mercedes-Benz, пишет MarketWatch.

Двухместный спортивный гоночный автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR разрабатывался для гонок серии World Sports Car Championship. Компания собрала девять шасси, но лишь два из них стали автомобилями, которые позже назвали Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut – в честь главного инженера и дизайнера Mercedes Рудольфа Уленхаута. Эти машины получили жесткую крышу, были адаптированы для дорог общего пользования, но при этом могли развивать скорость до 290 км/ч. Оба автомобиля находились в собственности музея компании.

Forbes отмечает, что Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe часто называют "Моной Лизой среди автомобилей".

До этого самой дорогой машиной, проданной на аукционе, была Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска – она ушла с молотка в 2018 году за $48,5 млн. Абсолютный рекорд принадлежал аналогичному автомобилю 1963 года, проданному в рамках частной сделки в том же году за $70 млн.