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Онлайн-аукцион коллекционных автомобилей Bring a Trailer зафиксировал рекордные продажи

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Bring a Trailer, популярный онлайн-аукцион коллекционных автомобилей, увеличил продажи до рекордных $1,5 млрд в 2024 году, заявил CNBC глава компании Рэнди Нонненберг.

В 2024 году компания провела 45 тысяч аукционов, в которых приняли участие более 1,3 млн потенциальных покупателей.

Аукцион показал высокие результаты, несмотря на общий спад в этом сегменте рынка. Повышение процентных ставок сделало коллекционные автомобили менее привлекательными в качестве объекта инвестиций, так как коллекционеры могли зарабатывать по 4-5% на безрисковых денежных активах.

Общий объем продаж автомобильной классики в 2024 году упал на 11%, до $2,18 млрд, по данным компании Hagerty, занимающейся страхованием и аукционной продажей коллекционных автомобилей.

Нонненберг отметил изменение в предпочтениях покупателей. Новое поколение коллекционеров предпочитает автомобили, которыми можно пользоваться и наслаждаться, тогда как покупка артефактов музейного качества, обреченных стоять в гараже, вызывает меньше интереса, сказал он.

Наибольшим спросом пользуются современные суперкары и спортивные автомобили, выпущенные в 2005 году или позднее.

Самым популярным лотом на сайте Bring a Trailer в 2024 году стал новый BMW 850i 1991 года выпуска, который когда-то принадлежал легендарному баскетболисту Майклу Джордану. На него было сделано больше всего заявок. В итоге автомобиль был продан за $109 тыс.

Самой дорогой машиной стала Bugatti Chiron Pur Sport 2022 года, ушедшая с молотка за $4,1 млн. Bugatti Chiron 2018 года была продана за $3,1 млн, а Lamborghini Countach LPI 800-4 2022 года выпуска - за $2,5 млн.

Абсолютный ценовой рекорд аукциона был установлен в 2022 году, когда неизвестный покупатель заплатил $5,36 млн за La Ferrari, первую гибридную модель легендарной итальянской марки спорткаров.

BMW Bugatti Ferrari Lamborghini Bring a Trailer Майкл Джордан Рэнди Нонненберг
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