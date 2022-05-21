Делегация России покинула совещание министров АТЭС во время доклада США

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым покинула совещание министров торговли АТЭС (проходит в субботу в Таиланде) во время доклада представителя США.

Это следует из сообщения в официальном телеграм-канале Минэкономразвития РФ, где также размещена фотография с пустующим креслом Максима Решетникова на фоне трансляции выступления американского представителя.

"Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал", - подтвердил журналистам один из участников форума.

Делегация РФ вернулась в зал, когда слово было передано другим участникам встречи.

Ранее СМИ сообщали, что представители ряда стран, включая США и Японию, покинули зал в ходе выступления Решетникова.