В Канаде ураган унес жизни восьми человек и оставил без света сотни тысяч канадцев

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В результате урагана, обрушившегося в субботу днем на две самые густонаселенные провинции Канады - Онтарио и Квебек - погибли, по меньшей мере, восемь человек, более 500 тыс. жителей лишены электричества, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Как отмечают коммунальные службы, порывы ветра, скорость которых превышала 130 км в час, валили деревья, столбы и опоры линий электропередач.

По сообщениям властей, причиной большинства смертельных травм стало падение деревьев. Энергетики в воскресенье приложили максимум усилий к восстановлению энергоснабжения.

Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что федеральное правительство готово помочь нуждающимся и пострадавшим.

"Мы думаем обо всех пострадавших и благодарим бригады, которые работают над восстановлением электроснабжения", - написал Трюдо в твиттере в воскресенье.