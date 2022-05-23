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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

В Канаде ураган унес жизни восьми человек и оставил без света сотни тысяч канадцев

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В результате урагана, обрушившегося в субботу днем на две самые густонаселенные провинции Канады - Онтарио и Квебек - погибли, по меньшей мере, восемь человек, более 500 тыс. жителей лишены электричества, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Как отмечают коммунальные службы, порывы ветра, скорость которых превышала 130 км в час, валили деревья, столбы и опоры линий электропередач.

По сообщениям властей, причиной большинства смертельных травм стало падение деревьев. Энергетики в воскресенье приложили максимум усилий к восстановлению энергоснабжения.

Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что федеральное правительство готово помочь нуждающимся и пострадавшим.

"Мы думаем обо всех пострадавших и благодарим бригады, которые работают над восстановлением электроснабжения", - написал Трюдо в твиттере в воскресенье.

Канада Онтарио Квебек
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