Британские генетики заставили томаты накапливать провитамин D3

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ученые Центра Джона Иннеса (Великобритания) с помощью геномного редактирования сделали томаты источником витамина D, говорится в сообщении центра.

Листья томатов в небольшом количестве содержат один из строительных блоков витамина D3, называемый провитамином D3 или 7-дегидрохолестерином (7-DHC). При этом в спелых плодах томатов провитамин D3 обычно не накапливается.

Ранее было установлено, что 7-DHC преобразуется ферментом Sl7-DR2 в другие молекулы.

"Исследователи использовали CRISPR-Cas 9 (технологию геномного редактирования - ИФ) для отключения фермента Sl7-DR2 в томате, чтобы 7-DHC накапливался в их плодах. Они измерили, сколько 7-DHC было в листьях и плодах этих отредактированных растений, и обнаружили, что произошло существенное увеличение уровней 7-DHC как в листьях, так и в плодах", - говорится в сообщении.

7-DHC накапливается как в мякоти, так и в кожуре помидоров.

Затем исследователи проверили, может ли 7-DHC в отредактированных растениях быть преобразован в витамин D3, освещая их ультрафиолетом.

"После обработки ультрафиолетовым светом один помидор содержал эквивалентные уровни витамина D, как два яйца среднего размера или 28 г тунца, которые являются рекомендуемыми диетическими источниками витамина D", - отмечается в сообщении. После облучения генномодифицированных томатов ультрафиолетом содержание витамина D3 в одном спелом томате достигло 20% от суточной потребности человека.

Блокирование фермента в томате не влияло на рост, развитие или урожайность.

Другие близкородственные растения, такие как баклажаны, картофель и перец, имеют один и тот же биохимический путь, поэтому метод может быть применен к этим овощным культурам, считают ученые.

Витамин D образуется в организме человека под воздействием на кожу ультрафиолетового излучения, но основным его источником является пища. Недостаток витамина D связан с более высоким риском развития рака, деменции и многих других причин смертности.