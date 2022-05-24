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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

США продадут еще 40 млн баррелей нефти из резервов в июне-августе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министерство энергетики США продаст еще до 40,1 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго намерено поставить малосернистую нефть из SPR в объеме до 39 млн баррелей с 21 по 30 июня, высокосернистую в объеме 1,1 млн баррелей – с 1 июля по 15 августа.

Заявки будут приниматься до 1 июня. Контракты с компаниями, которым будет отгружаться топливо, ведомство заключит не позднее 10 июня.

Эти объемы входят в объявленный США в марте план по реализации нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на протяжении шести месяцев из SPR для борьбы с высокими ценами на топливо и перебоями в поставках. С мая по июль планируется высвободить 90 млн баррелей, оставшиеся 90 млн баррелей – в период с августа по октябрь.

США нефть
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