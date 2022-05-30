Израиль усилил охрану воздушных границ, опасаясь мести Ирана за убийство офицера КСИР

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Израиль повысил режим готовности в войсках ПВО в связи с опасениями, что связанные с Ираном группы могут нанести удар в ответ на убийство полковника Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Сейеда Ходайе, сообщает в понедельник The Times of Israel.

Полковника застрелили в центре Тегерана 22 мая двое нападавших, которые передвигались на мотоциклах.

Израильские службы безопасности опасаются, что проиранские группы в Ливане и Сирии могут предпринять попытку атаковать Израиль при помощи ракеты или беспилотника. В связи с этим усиленный режим несения службы, в частности, ввели у военных, управляющих израильской системой ПРО "Железный купол".

Также израильские власти подняли ранее уровень опасности для своих посольств и консульств в разных странах мира. Ранее в понедельник Израиль предупредил об опасности поездок в Турции в связи с возможными ответными атаками Ирана.

Между тем, агентство "Мехр" сообщило, что командующий КСИР Хосейн Салами, посещавший накануне семью убитого полковника, обвинил "сионистов" в причастности к убийству. Глава КСИР пообещал дать "мощный ответ" на его гибель.

The Times of Israel поясняет, что правительство Израиля официально не комментировало смерть Ходайе. Он стал самым высокопоставленным представителем иранских властей, убитым в Иране с момента гибели ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года.