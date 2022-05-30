Израиль отказал Белавиа в обслуживании самолетов, рейсы в Тель-Авив отменены

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Израиль отказал белорусской авиакомпании "Белавиа" в обслуживании самолетов, в связи с этим рейсы из Минска в Тель-Авив отменены, сообщается на сайте авиакомпании.

"Авиационные власти Израиля отказали "Белавиа" в обслуживании самолётов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив. Израиль сообщил о своем решении, несмотря на то что первоначально, 15 мая 2022 года, было выдано официальное разрешение на полёты и утверждена программа рейсов по новому расписанию (с технической посадкой в Баку)", - говорится в сообщении.

"На основании выданного разрешения авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление", - заявил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

Он подчеркнул, что рейсы отменены из-за одностороннего решения израильской стороны.

В связи с отказом Израиля авиакомпания вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона - 27 октября 2022 года, отмечается в сообщении.

Авиакомпания готова вернуть деньги пассажирам, которые приобрели билеты в Тель-Авив.

"Белавиа" выполняла регулярные полёты из Минска в Тель-Авив с 1996 года. Отмечается, что это был один из наиболее востребованных маршрутов.

В середине апреля нынешнего года министерство торговли США через свое Бюро промышленности и безопасности (BIS) впервые включило семь самолетов Boeing-737, принадлежащих авиакомпании "Белавиа", в список воздушных судов, обслуживание которых нарушает экспортный контроль США.

В середине прошлого года страны ЕС запретили белорусским авиаперевозчикам использовать их воздушное пространство.

Из-за санкций авиапарк "Белавиа" сократился вдвое. В прошлом году парк авиакомпании состояли из 29 самолетов, в настоящее время он сократился до 17 судов. До решения Израиля "Белавиа" выполняла рейсы в 16 аэропортов восьми государств. В первом квартале перевозки в Израиль выросли в 2,5 раза.