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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Греция запланировала втрое расширить заграждения на границе с Турцией

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти Греции заявили, что планируют значительное расширение заграждения вдоль границы страны с Турцией, и просят финансовой поддержки у ЕС для проведения дополнительных работ по строительству, сообщает Associated Press.

"Правительство приняло решение о дальнейшем расширении пограничной стены, и мы обратились к ЕС с запросом о финансировании", - приводит агентство слова министра по делам миграции Панайотис Митаракис.

По его словам, стальное заграждение продлят с нынешних 40 до 120 километров, строительные работы должны начаться позже в этом году.

О предполагаемой стоимости проекта Митаракис не сообщил.

Ранее Греция обвинила соседа и союзника по НАТО Турцию в использовании миграции как средства оказания давления на страны ЕС. Анкара в свою очередь это отвергает и считает, что взяла на себя тяжкую ношу, приняв около 4 млн беженцев, большинство из которых бежали от гражданской войны в соседней Сирии.

Греция Турция
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