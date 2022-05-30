Глава ЛНР сообщил об украинском обстреле населенного пункта Стаханов

Двое погибших и 24 раненых

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Две беременные девушки погибли, ещё 24 человека, в том числе восемь детей, получили ранения в результате обстрела со стороны украинской армии населенного пункта Стаханов в Луганской народной республике, сообщил в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Снова обстреляли Стаханов. Вражеский огонь унес жизни двух женщин, обе - беременные. От украинской реактивной артиллерии пострадали еще 24 человека, восемь из которых - дети", - написал Пасечник в понедельник в своём телеграм-канале.

Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела и пожелал выздоровления пострадавшим.