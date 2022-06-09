В ЛНР сообщили о гибели 13 человек в результате обстрела города Стаханова

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В результате обстрела подконтрольного Луганской народной республике города Стаханова со стороны украинской армии в четверг погибли 13 человек, сообщил посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник.

"Количество погибших в результате удара Украиной по мирному городу Стаханову выросло до 13 человек", - написал Мирошник у себя в соцсетях.

Ранее в четверг штаб территориальной обороны ЛНР сообщил о двоих погибших и еще двоих раненых мирных жителях в результате обстрела Стаханова с украинской стороны.