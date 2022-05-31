Более 86% компаний в РФ затронуты действием санкций

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Работа более 86% компаний в России затронута введенными санкциями, такие данные приводятся в результатах "Мониторинга текущего состояния бизнеса", представленного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций, 77,4%, по их словам, к санкциям адаптировались или надеются это сделать, а вот 11,7% этого сделать не сумели, и останавливают бизнес - полностью или частично", - говорится в докладе.

В опросе участвовали руководители и владельцы 6 тыс. 3 компаний из 85 регионов РФ.

Согласно данным мониторинга, подавляющее большинство опрошенных (67,1%) испытывают результаты экономического спада. Из них 29,4% сообщили о снижении выручки, отметив при этом, что ситуация остается под контролем. Еще 24,9% предпринимателей охарактеризовали свое состояние как серьезный спад, а 7,1% - как кризис. Еще 5,7% заявили, что закрыли свой бизнес или намерены сделать это в ближайшее время. И только 10,4% опрошенных ответили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти.

"Самая значимая проблема - спад спроса (62,2% ответов), далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту", - отмечают опрошенные представители бизнеса.

Вместе с тем, более половины респондентов считают действия правительства недостаточными в условиях санкционного давления, около 35% характеризуют их как "спокойные и эффективные".

При этом больше половины предпринимателей заявили, что в нынешней ситуации "необходимо отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры - нужна новая экономическая модель, где будет удобно, выгодно и безопасно работать".

В качестве помощи от государства бизнес ожидает снижения налогов и списания части накопившейся налоговой задолженности. Также, предприниматели рассчитывают на снижение ставки страховых взносов до 15% со всей базы заработной платы, на более дешевые и доступные оборотные кредиты и заморозку тарифов естественных монополий.

"Кризис с нами, и он развивается. Мониторинг однозначно показывает, что большая часть бизнеса воспринимает текущую реакцию правительства на изменения как недостаточную. Преодолеть проблемы можно только путем кардинальных реформ, изменением самой модели развития", - резюмировал Титов.