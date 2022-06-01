Доллар на "Мосбирже" подешевел на 22 копейки, евро подорожал на 2,06 рубля

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - По итогам торгов среды на "Мосбирже" доллар подешевел, евро подорожал. РРубль подешевел к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, отыгрывая новое ослабление мер валютного контроля и высокие цены на нефть.

К 19:00 доллар подешевел на 22 копейки, до 61,28 рубля. Евро подорожал к этому времени на 2,06 рубля, до 64,38 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) увеличилась на 80,4 копейки - до 62,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепился к доллару и подешевел к евро по итогам торгов среды. Участники рынка отыгрывают новое ослабление мер валютного контроля со стороны ЦБ, поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть даже при том, что страны Евросоюза в ночь на вторник согласовали шестой пакет санкций в отношении России. В него входит введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов, поставляемых из России морским путем.

Кроме того, Великобритания и Евросоюз согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщила Financial Times со ссылкой источники. По их словам, этот шаг закроет для Москвы крупнейший страховой рынок Lloyd's of London, и "резко ограничит возможности по экспорту сырой нефти", а также может "вынудить ее искать возможности для страхования на небольших, менее развитых рынках".

Однако официально пока известно лишь то, что санкции будут распространяться не только на нефть, но и нефтепродукты. Евросоюз намерен отказаться от российской нефти, поставляемой морским путем, что составляет две трети российского экспорта, плюс Польша и Германия откажутся еще и от трубопроводных поставок. В результате к концу года Евросоюз заблокирует 90% нефти, идущей из России, и в скором времени обсудит вопрос блокировки оставшихся 10%. Де-факто нефть после имплементации эмбарго будет поступать только по трубопроводу "Дружба" ряду стран на юге ЕС.

Также известно, что ряд стран получат исключения: Чехия сможет перенастроиться с переработки российской нефти в течение 1,5 лет, Болгария - до конца 2024 года, для Венгрии, которая потребляет только российскую нефть и выступала самым ярым противником введения эмбарго, окончательный срок перестройки не установлен, но желательно, как можно скорее.

Ряду стран будет разрешено покупать нефть из портов, если по-другому не получится.

Рынки ждут разъяснений: какой и когда будет дан период отсрочки (СМИ пишут о 6 месяцах для нефти и 8 месяцах для нефтепродуктов), номенклатуру нефтепродуктов, в каком виде будет запрет (в частности, будет ли какой-то запрет на использование европейских танкеров для перевозки российских нефти и нефтепродуктов).

В Кремле заявили, что санкции Евросоюза в отношении поставок российской нефти ударят не только по России, но по всему мировому энергетическому рынку.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2022 года сложилась в размере $83,48 за баррель, сообщил российский Минфин. За пять месяцев прошлого года она составила $61,62 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 35,5%, или в 1,35 раза. В минувшем месяце цена составила $78,81 за баррель, что в 1,2 раза выше, чем в мае 2021 года ($66,63 за баррель).

Средняя цена фьючерса на Brent с ближайшей датой поставки в мае составляла около $111 за баррель. Таким образом в мае дисконт цены Urals к Brent составлял порядка $32 за баррель.

Котировки нефти продолжают расти в среду на новости об ослаблении антикоронавирусных мер в Шанхае. К 19:14 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,17%, до $116,95 за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 1,06%, до $115,89 за баррель.

По итогам мая Brent выросла в цене на 12,4%, WTI - на 9,5% на опасениях сокращения предложения топлива на мировом рынке.

Рост котировок ограничивает сообщение The Wall Street Journal о том, что члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+), поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше сырья.

Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в организацию, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти, но теперь ожидается, что добыча в стране упадет примерно на 8% в этом году, отмечает WSJ.

Банк России продолжает ослаблять принятые ранее меры валютного контроля. Регулятор сообщил, что отменяет запрет на короткие продажи ценных бумаг на биржевом рынке, а также запрет на покупку валюты с плечом. Одновременно Банк России временно уменьшит размер "кредитного плеча" (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Банк России пока больше не планирует ослаблять ограничения по покупке наличной валюты физлицами, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. "Я думаю, пока до сентября подождем, посмотрим на ситуацию. Пока ничего нового", - сказала Юдаева на брифинге во вторник.

Основной тенденцией валютного рынка России в ближайшей перспективе будет снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля, ускорить девалютизацию могло бы создание правовых условий для введения отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России, опубликованном во вторник.

Переход к новой экономической реальности в рамках санкционного давления сопровождается сменой парадигмы существования российского валютного рынка, а также рядом сопутствующих рисков, отмечает ЦБ.

Законодательная возможность устанавливать отрицательные ставки может быть предусмотрена только по валютным депозитам юрлиц, по вкладам физлиц эта мера не обсуждается, подчеркнула накануне на брифинге Юдаева.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ опустил официальный курс доллара на 2 июня на 13,36 копейки, до 61,4733 рубля, и увеличил курс евро на 92,32 копейки, до 63,6629 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 24,73 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,4543 рубля/$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 19,71 копейки и составил 61,4299 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 390,245 млн, из которых $993,845 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 396,4 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 82,48 копейки, до 63,6447 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 96,2 копейки, до 63,7223 рубля. Объем торгов евро составил 1 560,611 млн евро, из которых 434,904 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 1 125,707 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно слегка понизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 11,03% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 11,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 14 б.п. - до 11,21% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 12 б.п. - до 11,09% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 16 б.п. - до 11,05% годовых.