Пограничники Киргизии сообщили о переброске Таджикистаном тяжелой техники к границе

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пограничная служба Киргизии фиксирует переброску таджикской стороной военной тяжёлой техники к линии границы, сообщили в пятницу в пресс-службе киргизского ведомства.

"По состоянию на 14:00 (11:00 по московскому времени) перестрелка между пограничными подразделениями Киргизии и Таджикистана на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжается, пограничная служба Киргизии фиксирует переброску таджикской стороной военной тяжёлой техники к линии границы", - говорится в сообщении.

Ведомство принимает все меры по недопущению эскалации обстановки на киргизско-таджикской границе, отметили в пресс-службе.

В пятницу в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии на неописанном участке госграницы между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы.

По предварительным данным Погранслужбы Киргизии, раненных и пострадавших с киргизской стороны нет.

В ведомстве заявили, что, несмотря на проведенные между директором Пограничной службы Киргизии и командующим Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана телефонные переговоры и достигнутые договоренности о прекращении огня, таджикская сторона продолжает эскалацию ситуации на границе.

Пограничная служба Киргизии призвала таджикскую сторону немедленно прекратить ведение боевого огня по киргизским позициям, в противном случае намерена применить ответно-встречные меры.

В Баткенской областной администрации сообщили агентству, что эвакуация граждан, проживающих рядом с местом инцидента, пока не проводится.

На киргизско-таджикской государственной границе периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия, из-за спорных территорий.

16 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что из 972 км общей границы с Таджикистаном согласованы 664 км.