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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:16

Парламент Албании избрал президентом экс-начальника Генштаба вооруженных сил страны

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Парламент Албании в субботу избрал президентом страны бывшего начальника Генштаба албанских вооруженных сил Байрама Бегая, пишет издание Albanian Daily News.

По его данным, 78 членов парламента поддержали кандидатуру Бегая, четверо выступили против, один депутат воздержался.

Агентство Associated Press передает, что, как сообщил премьер-министр Албании Эди Рама, Бегай был одним из шести кандидатов на пост президента страны.

"Мы дали Албании нормального президента, который бесспорно является целостной и гуманной личностью, привержен стране и ее народу", - приводит агентство слова Рамы.

При этом, отмечает агентство, значительная часть оппозиции бойкотировала голосование.

Бегай стал восьмым президентом в истории посткоммунистической Албании и третьим бывшим военным, занявшим этот пост. Президента в этой стране избирают на пять лет.

Албания Байрам Бегай
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