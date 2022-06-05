Кадыров опубликовал видео уничтожения в Лисичанске американских гаубиц

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц вместе с боеприпасами в Лисичанске.

"Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла", - написал Кадыров.

Он добавил, что после обстрела гаубицы были отогнаны в складские помещения, но были обнаружены с помощью дронов. "Их расположение вычисляется путем расчета баллистической траектории, что и сделали бойцы спецподразделения "Ахмат" совместно со вторым армейским корпусом народной милиции ЛНР", - добавил глава Чечни.