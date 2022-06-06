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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:59

В ДНР сообщили о семи погибших в результате обстрелов за сутки

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Семеро мирных жителей погибли, еще 16 пострадали в результате обстрелов территории Донецкой народной республики с начала суток понедельника, сообщает совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.

"В течение 6 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненых гражданских лицах в результате обстрелов населенных пунктов республики", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой СЦКК ДНР.

Хроника 24 февраля – 06 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР
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