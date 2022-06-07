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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

В ДНР сообщили о гибели за сутки при обстрелах десяти мирных жителей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Десять мирных жителей погибли и ещё 17 пострадали в результате обстрелов территории Донецкой народной республики за прошедшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"За минувшие сутки, с 08:00 6 июня до 08:00 7 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли 10 человек и еще 17 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении, распространённом во вторник.

ДНР Украина
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