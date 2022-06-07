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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

ЕС запланировал в 2024 году перейти на единый разъем USB-C для гаджетов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Представители Европарламента (ЕП) и Совета ЕС достигли предварительного политического соглашения по директиве, устанавливающей единые технологические требования к зарядным устройствам для гаджетов, сообщает пресс-служба ЕП.

"Это важный шаг на пути к сокращению электронных отходов в ЕС и облегчению жизни потребителей", - говорится в коммюнике Европарламента, опубликованном во вторник.

Европарламент и 27 стран ЕС договорились, что к осени 2024 года все продаваемые в Евросоюзе планшеты, электронные книги, наушники, цифровые камеры, портативные игровые консоли, портативные аудиоколонки должны быть оснащены портом USB Type-C.

Портативные компьютеры также должны быть адаптированы к новым требованиям ЕС не позднее, чем через 40 месяцев после вступления обновленной директивы в силу.

"В соответствии с новыми правилами потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель каждый раз, когда они покупают новое оборудование, они смогут использовать одно зарядное устройство для всех своих портативных электронных аппаратов малого и среднего размера", - объясняют в Европарламенте.

По данным ЕП, реализация этого плана позволит потребителям экономить до 250 млн евро в год из-за отсутствия необходимости покупать новые зарядные устройства. По оценке Европарламента, в год выбрасывается зарядных устройств общим весом около 11 тыс. тонн.

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