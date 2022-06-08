Белорусский госканал заявил о пресечении атаки украинского дрона с гранатами

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Белорусские военные нейтрализовали на границе украинский беспилотник, оснащенный боевыми гранатами, сообщил госканал "Беларусь 1" в среду.

"Если бы он сумел пролететь запланированным маршрутом, жертв, возможно, избежать не удалось бы. Цель таких провокаций - втянуть Беларусь в боевые действия. (...) В электронной начинке дрона оказалось много полезной для наших спецслужб информации. Оказалось, это квадрокоптер с обширной историей вылетов", - говорится в сообщении.

"Подразделения радиоэлектронной борьбы сразу предпринимают действия по нейтрализации беспилотника. Став неуправляемым, он теряет управление со стороны Украины. Смертоносный груз падает в безлюдной местности, но не детонирует. Быстрая и четкая работа наших военных предотвратила трагедию. Дрон был оснащен боеприпасом от автоматического гранатомета АГС-17", - добавили там.

Сообщается, что инцидент произошел утром 30 мая, дрон засекли подразделения радиоэлектронной борьбы. Со ссылкой на неназванных сотрудников белорусских спецслужб телеканал отмечает, что способ аналогичен атакам, произведенным украинскими формированиями на Белгородскую область РФ.

"Информация, в том числе фотографии из самого перехваченного дрона, полностью подтверждает - он взлетел с украинских позиций. Вот квадрокоптер пересекает границу с Беларусью. Это уже наша территория. Есть снимки других вылетов. А вот кадр диверсионной группы, запускавшей беспилотник в Беларусь. Другие фотографии в памяти квадрокоптера подтверждают - это не единичное нарушение рубежей", - говорится в сообщении.

"В последнее время участились случаи применения беспилотных летательных аппаратов. Средствами электронной борьбы обнаруживается каждый факт их применения, анализируется нашими специалистами тактика их применения и вырабатывается оптимальный алгоритм на применение своих средств. Беспилотный летательный аппарат при попытке пересечения будет посажен либо в режиме отпугивания будет возвращен в точку взлета", - прокомментировал представитель управления РЭБ Генерального штаба ВС Белоруссии Андрей Быков.