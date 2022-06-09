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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

В США пять человек погибли в результате крушения военного конвертоплана

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В американском штате Калифорния конвертоплан американской армии Bell V-22 Osprey потерпел крушение, сообщают в четверг СМИ США.

Власти полагают, что все пять человек, находившихся на борту, погибли.

Авиакатастрофа произошла в 50 км к северу от мексиканской границы и 240 км к востоку от города Сан-Диего.

При этом американские военные опровергли появившуюся в СМИ информацию, что на борту рухнувшего конвертоплана находились радиоактивные материалы.

Bell V-22 Osprey
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