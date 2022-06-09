Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Посол РФ в США заявил о нелегитимности решений Арктического совета, принятых без РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя для СМИ совместное заявление западных участников Арктического совета об "ограниченном" возобновлении его деятельности без российского участия, подчеркнул, что решения от имени совета, принятые без участия России, являются нелегитимными.

"Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России, как действующего председателя Совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона. Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться. Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами", - отметил посол.

Посол подчеркнул, что эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера без России попросту невозможно.

"Причина очевидна - в российской части Заполярья, занимающий порядка 60% от всей территории региона, проживает более половины коренного населения Арктики. Осуществляется более 70% всей экономической активности высоких широт", - заявил Антонов.

Анатолий Антонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания

США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с египетским спутником связи

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с египетским спутником связи

Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Блаттеру стало плохо на заседании суда по делу о мошенничестве

Канада ввела санкции в отношении нефтегазовой сферы России

Канада ввела санкции в отношении нефтегазовой сферы России
Военная операция на Украине

В Донецке сообщили о троих пострадавших в результате обстрела центра города

В Швейцарии начался суд над Йозефом Блаттером и Мишелем Платини

Песков отметил, что Лондон не просил об обмене взятых в плен в Мариуполе британцев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });