"Русскому радио" в Белоруссии вынесли предупреждение

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министерство информации Белоруссии сообщило о вынесении предупреждения минской редакции "Русского радио".

"Мининформ вынес письменное предупреждение "Русскому радио". Основанием для вынесения предупреждения послужило несоблюдение в деятельности указанной радиопрограммы заявленной специализации. Тем сам были нарушены требования статей 14 и 29 Закона о СМИ", - говорится в сообщении.

Указанные статьи касаются перерегистрации СМИ и статуса его учредителя.

"ООО "Редакция радиопрограммы "Русское радио" предписано в установленном законодательством порядке не позднее 15 июня этого года устранить допущенные нарушения", - сообщили в Мининформе.

"Русское радио" вещает в Белоруссии с 2001 года.