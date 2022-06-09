Генсек НАТО отложил поездку в Берлин из-за опоясывающего лишая

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг отменил запланированную поездку в Берлин, где должен быть встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Германии.

В Берлине Столтенберг также планировал переговоры с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.

В заявлении Минобороны ФРГ причины отмены поездки генсека НАТО не называются. Однако в немецких СМИ пишут, что у Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай как осложнение после заболевания COVID-19.