Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Генсек НАТО отложил поездку в Берлин из-за опоясывающего лишая

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг отменил запланированную поездку в Берлин, где должен быть встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Германии.

В Берлине Столтенберг также планировал переговоры с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.

В заявлении Минобороны ФРГ причины отмены поездки генсека НАТО не называются. Однако в немецких СМИ пишут, что у Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай как осложнение после заболевания COVID-19.

НАТО Йенс Столтенберг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко заявил, что РФ выделит Белоруссии $1,5 млрд на проекты импортозамещения

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

Цены на нефть продолжили рост после достижения максимумов накануне

Цены на нефть продолжили рост после достижения максимумов накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июня

США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания

США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с египетским спутником связи

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с египетским спутником связи

Франция, Германия, Великобритания и США одобрили резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Блаттеру стало плохо на заседании суда по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });