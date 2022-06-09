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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Стратегические бомбардировщики США B-52H совершили полеты на Ближнем Востоке и в Европе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, совершила полет в район Ближнего Востока, сообщили в четверг ВВС Центрального командования вооруженных сил США.

Бомбардировщики выполняли беспосадочный полет в регион с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота). Он, в частности, проходил над Восточным Средиземноморьем, Аравийским полуостровом и Красным морем. Дальний полет, который был осуществлен 8 июня, обеспечивали два американских самолета-заправщика KC-10 Extender и три KC-135 Stratotanker, сообщили американские военные.

Самолеты после трансатлантического перелета были также зафиксированы над проливом Гибралтар британскими наблюдателями, которые опубликовали в соцсетях их фотографии.

"Дальняя миссия, выполненная с базы на территории США, продемонстрировала американские возможности быстро реагировать на угрозы по всему миру", - говорится в сообщении.

Днем ранее один стратегический бомбардировщик B-52H был замечен в небе над Великобританией. Согласно опубликованным в британских соцсетях фотографиям, в тот момент он дозаправлялся воздушным танкером KC-135.

США Европа Ближний Восток
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