Структура "Росатома" запустит в Москве производство систем накопления энергии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Отраслевой интегратор по накопителям энергии ГК "Росатом" – ООО "РЭНЕРА" (входит в АО "ТВЭЛ") планирует в конце этого года ввести производство систем накопления энергии (СНЭ) общей мощностью 150 МВт.ч в год, сообщила директор по развитию бизнеса ООО "РЭНЕРА" Наталья Леонтьева.

"У "РЭНЕРА" несколько производственных площадок, на которых мы собираем системы накопления энергии, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге. И в этом году, в конце этого года, будет открыта, как мы называем этот проект, "мегафабрика". (. . .) Она будет производственной мощностью 150 МВт.ч (в год - ИФ), потому что рынок уже этого просит и требует. В декабре этого года мы надеемся официально заявить об ее открытии", - сказала Леонтьева в ходе конференция "New Russian Battery-Day. Системы накопления энергии как драйвер развития электротехнической промышленности и энергетики" в Челябинске в четверг.

По словам руководителя направления "Энергетика" ООО "РЭНЕРА" Алексея Нешты, "мегафабрику" – опытно-промышленный и сборочный участок по выпуску СНЭ – планируется открыть в Москве.

Леонтьева напомнила также, что "РЭНЕРА" ответственна за проект по строительству в Калининградской области "гигафабрики" – завода по выпуску СНЭ мощностью 4 ГВт.ч в год. "Его строительство будет завершено в 2025 году. (. . .) Понимаем, что этого может быть недостаточно, поэтому в планах – в случае если спрос будет подтвержден – развитие и масштабирование этого производства", - сказала она.

В видеоматериалах "РЭНЕРА" к конференции отмечается, что объем инвестиций в калининградский проект оценивается в 30 млрд рублей, возможно увеличение мощности завода до 14 ГВт.ч в год. По словам Леонтьевой, "ячейки, которые будет выпускать предприятие, (. . .) будут выполнены по технологии NMC 811".

"Мы рассчитываем на плотность энергии до 300 Вт*ч/кг, что соответствует лучшим мировым практикам, в том числе и в перспективе 2025 года. Наши ячейки будут применяться в электротранспорте – это направление является драйвером, для того, чтобы в производственном масштабе можно было обеспечить необходимую себестоимость ячеек. Также будут применять в стационарных СНЭ", - сказала она.

Как сообщалось, "Росатом" в лице компании-интегратора по системам накопления энергии ООО "РЭНЕРА" планирует построить в Калининградской области завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Ожидается, что завод начнет работу в 2025 году и обеспечит потребности российских автопроизводителей в тяговых батареях. Предприятие также будет производить стационарные системы накопления энергии, применяемые в электросетевом комплексе и на промышленных предприятиях для обеспечения бесперебойного питания и покрытия пиков нагрузки.