Запуск миссии CAPSTONE к Луне снова перенесли

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Запуск космического аппарата CAPSTONE к Луне для проверки технологий, которые будут использованы в строительстве и эксплуатации будущей обитаемой окололунной станции Gateway, снова перенесен, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее NASA заявляло о планах осуществить запуск в рамках стартового окна 31 мая - 22 июня.

"NASA, Rocket Lab и Advanced Space больше не планируют запуск 13 июня", - говорится в сообщении управления.

По информации американского космического ведомства, сейчас "происходит обновление бортового программного обеспечения", новая дата будет назначена, "как только это станет возможным".

По прибытии в Новую Зеландию, откуда будет осуществляться запуск, в баки CAPSTONE было загружено топливо, также он был соединён с верхней ступенью - спутниковой платформой Photon, после чего оба аппарата были помещены под обтекатель.

Задачи миссии

По плану NASA, кубосат CAPSTONE (Эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) массой 25 кг будет запущен с космодрома компании Rocket Lab в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron. Через три месяца после старта аппарат выйдет на окололунную эллиптическую орбиту, где проведет полгода.

Первостепенная задача аппарата - проверить возможность размещения на схожей орбите обитаемой лунной станции.

В ходе основной окололунной миссии длительностью шесть месяцев будет проверена работа двигателей на возможность поддержания космических кораблей и станций на подобных орбитах, тем самым сокращая возможность логистических нестыковок в будущих миссиях. Также будет исследована инновационная система навигации между космическими кораблями, и продемонстрирована возможность коммерческой поддержки будущих лунных миссий.

Строительство станции Gateway на окололунной орбите планируется начать не ранее ноября 2024 года. По данным NASA, станция будет состоять из модулей различных космических агентств (в том числе Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований), а также коммерческих аэрокосмических компаний.

Основная задача Gateway - поддержка миссий программы "Артемида" по возвращению людей на Луну спустя более чем 50 лет. Также станция будет выполнять роль орбитальной лаборатории для изучения Луны и предоставлять свои порты для стыковки космических кораблей.