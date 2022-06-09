Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

ЕС выделит еще 205 млн евро для гуманитарной помощи Украине

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о выделении дополнительно 205 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

Таким образом, отмечают в Брюсселе, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС и стоимость помощи в натуральной форме в связи с событиями на Украине превысили 700 млн евро, из которых 13 млн евро предназначены для проектов в соседней Молдавии.

"В этот кризисный момент наш долг – поддержать самых уязвимых. Мы быстро отреагировали, значительно расширив свое присутствие на Украине. Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры обеспечивают нуждающимся продовольствие, воду, здравоохранение, жилье, защиту и денежную помощь", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Еврокомиссар посещает в четверг Украину с целью содействия гуманитарным организациям и властям в координации усилий по оказанию помощи населению. По его словам, ЕС готов "поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

В ЕК сообщают также, что в рамках крупнейшей за всю историю мобилизации механизма гражданской защиты ЕС все 27 государств-членов, а также Турция, Норвегия и Северная Македония предоставили Украине более 38 тыс. тонн помощи, включая аптечки, продукты питания, защитную одежду, но и "стратегическое оборудование", такое как противопожарные грузовые автомобили, мобильные госпитали и энергоносители, на общую сумму 373 млн евро.

Учитывая масштаб этой операции, ЕС организовал логистические центры в соседних Польше, Румынии и Словакии для ускорения поставок. Два склада гуманитарной помощи, финансируемые ЕС, также были созданы на Украине.

Еврокомиссия ЕК Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЛНР сообщили о гибели 13 человек в результате обстрела города Стаханова

В ДНР приговорили троих пленных иностранных наемников к смертной казни

В ДНР приговорили троих пленных иностранных наемников к смертной казни

В НАТО опасаются получения РФ секретных военных технологий из-за поставок оружия Киеву

В НАТО опасаются получения РФ секретных военных технологий из-за поставок оружия Киеву

Конфискованную Грецией иранскую нефть вернут Тегерану

Конфискованную Грецией иранскую нефть вернут Тегерану

Водителя авто, наехавшего на школьников в Берлине, сочли психически больным

Водителя авто, наехавшего на школьников в Берлине, сочли психически больным

Лукашенко заявил, что РФ выделит Белоруссии $1,5 млрд на проекты импортозамещения

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });