ЕС выделит еще 205 млн евро для гуманитарной помощи Украине

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о выделении дополнительно 205 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

Таким образом, отмечают в Брюсселе, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС и стоимость помощи в натуральной форме в связи с событиями на Украине превысили 700 млн евро, из которых 13 млн евро предназначены для проектов в соседней Молдавии.

"В этот кризисный момент наш долг – поддержать самых уязвимых. Мы быстро отреагировали, значительно расширив свое присутствие на Украине. Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры обеспечивают нуждающимся продовольствие, воду, здравоохранение, жилье, защиту и денежную помощь", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Еврокомиссар посещает в четверг Украину с целью содействия гуманитарным организациям и властям в координации усилий по оказанию помощи населению. По его словам, ЕС готов "поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

В ЕК сообщают также, что в рамках крупнейшей за всю историю мобилизации механизма гражданской защиты ЕС все 27 государств-членов, а также Турция, Норвегия и Северная Македония предоставили Украине более 38 тыс. тонн помощи, включая аптечки, продукты питания, защитную одежду, но и "стратегическое оборудование", такое как противопожарные грузовые автомобили, мобильные госпитали и энергоносители, на общую сумму 373 млн евро.

Учитывая масштаб этой операции, ЕС организовал логистические центры в соседних Польше, Румынии и Словакии для ускорения поставок. Два склада гуманитарной помощи, финансируемые ЕС, также были созданы на Украине.