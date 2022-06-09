Минобороны РФ обвинило ВСУ в удержании мирных жителей в Северодонецке и Краматорске

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ обвинило ВСУ в насильственном удержании гражданских лиц на территории заводов в с

С данными обвинениями выступил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его заявлению, у министерства есть "достоверная информация" о том, что украинские военные удерживают несколько сотен жителей Северодонецка на территории завода "Азот", расположенного в городе.

Аналогичная ситуация, по заявлениям министерства, наблюдается на краматорском заводе "Кондиционер" и дружковском заводе газовой аппаратуры.

Мизинцев также обвинил Киев в подготовке взрыва емкости с азотной кислотой и аммиаком, который, по его словам, планируется осуществить при отступлении из Краматорска.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска взяли под контроль жилые районы Северодонецка.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение, в том числе тяжелое.