Совет ЕС высказался за усиление защиты детей в условиях вооруженных конфликтов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС в четверг принял заключения по стратегии Евросоюза в отношении прав ребенка с особым акцентом на защиту прав детей в кризисных или чрезвычайных ситуациях.

"Совет указывает на необходимость защиты детей, столкнувшихся с вооруженными конфликтами и их последствиями, в частности, защиты их от вербовки со стороны вооруженных сил, от торговли людьми, незаконного усыновления, сексуальной эксплуатации и разлучения с семьями", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Совет ЕС обратился с призывом к государствам-членам союза улучшить защиту детей в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, предлагается усилить борьбу с торговлей детьми, определить стратегии выявления жертв торговли людьми и повысить осведомленность среди детей и их семей о риске эксплуатации.

В Совете ЕС также считают необходимым воздерживаться от того, чтобы чрезвычайные ситуации использовались корыстным образом с точки зрения опеки над детьми и, особенно, чтобы не происходило никаких усыновлений во время вооруженных конфликтов.

Заключения Совета ЕС также охватывают стратегию союза в отношении прав ребенка в более широком смысле. В частности, совет призвал государства-члены разработать "комплексную политику реализации прав всех детей без какой-либо дискриминации, активизировать усилия по предотвращению и борьбе со всеми формами насилия в отношении детей, укрепить системы правосудия, чтобы они соответствовали правам детей, а также расширить возможности детей стать ответственными и стойкими членами цифрового общества".