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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

РФ в 2021 г. была лидером по числу заявлений на шенгенские визы среди третьих стран

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россия остается лидером среди третьих стран по оформлению шенгенских виз для посещения стран Европы, однако в 2021 году вдвое выросло число отказов по сравнению с допандемийным 2019 годом, следует из статистики стран Шенгенского соглашения.

Согласно исследованию, в 2021 году в России было подано 536,2 тыс. заявлений на шенгенскую визу, в 7,5 раз меньше, чем в 2019 году. Россия занимает первое место по их числу: в 2021 году доля путешественников, подавших документы на "шенген", составила 18,3%.

Выросла доля выданных россиянам многократных виз: в 2021 году - 451,7 тыс., 86% от общего числа. В 2020 году доля составляла 73%, в 2019 году - 79%.

Между тем, по итогам 2021 года выросло и число отказов в выдаче шенгенских виз. Всего россиянам было выдано 513,8 тыс. виз, доля отказов составила 3,2%. В 2020 году доля отказов составила 2,6%, в 2019 году - 1,5%.

В первую пятерку стран по оформлению "шенгена" также вошли Турция (271,9 тыс. заявлений), Украина (194,2 тыс.), Саудовская Аравия (173,5 тыс.) и Марокко (157,1 тыс.).

Согласно статистике, общее количество заявлений на получение шенгенской визы из третьих стран в минувшем году сократилось почти на 83% по сравнению с 2019 годом - 2,9 млн и 17 млн соответственно.

Шенгенское соглашение Европа
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