В России за сутки COVID-19 заболели 3 678 человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 678 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 774 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.

В больницы попали 1 419 человек. Увеличение количества госпитализированных произошло в 33 субъектах РФ, снижение - в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 70 человек, накануне штаб сообщал о 77 умерших.

Выздоровели за сутки 4 332 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 369 тыс. 557 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379 883 умерших и 17 млн 786 тыс. 254 выписанных.