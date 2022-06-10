Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

В России за сутки COVID-19 заболели 3 678 человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 678 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 774 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.

В больницы попали 1 419 человек. Увеличение количества госпитализированных произошло в 33 субъектах РФ, снижение - в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 70 человек, накануне штаб сообщал о 77 умерших.

Выздоровели за сутки 4 332 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 369 тыс. 557 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379 883 умерших и 17 млн 786 тыс. 254 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 10 июня 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ зафиксирован рост числа безработных и работников, находящихся в простое

Адвокаты Митволя обжалуют его арест

Арестованного экс-замглавы Росприроднадзора Митволя заподозрили в мошенничестве

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь арестован в Красноярске

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь арестован в Красноярске

В кабмине РФ пообещали отобрать у Японии право добывать рыбу у Курильских островов

"Сбермаркет" отметил резкий рост заказов из дискаунтеров и магазинов доступных цен

"Сбермаркет" отметил резкий рост заказов из дискаунтеров и магазинов доступных цен

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июня

Мост через Амур в Китай заработал после двух лет ковидного простоя

Мост через Амур в Китай заработал после двух лет ковидного простоя

Что произошло за день: четверг, 9 июня

Boeing 737 сел в Сочи с загоревшимся шасси

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });