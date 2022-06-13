Митингующие в Бишкеке потребовали отменить контрольно-кассовые машины для малого бизнеса

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Около 150 человек вышли на митинг к Дому правительства Киргизии в Бишкеке, передает в понедельник корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Участники акции требуют от правительства страны отменить обязательное введение контрольно-кассовых машин (ККМ) для предпринимателей.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", к митингующим вышел глава киргизского правительства Акылбек Жапаров. Он заявил, что властями страны вводится 10-дневный мораторий на установку ККМ для малого бизнеса.

Согласно вступившему в силу с 1 января 2022 года новому Налоговому кодексу Киргизии, все предприниматели страны обязаны иметь ККМ.

Перед Домом правительства проходят еще две акции. Около 10 человек с ограниченными возможностями здоровья требуют от властей страны решения своих жилищных проблем. Еще более 30 человек собрались с требованиями решить вопрос с оформлением земельных участков. Митингующие требуют встречи с президентом республики Садыром Жапаровым.

За общественным порядком у Дома правительства следят более 100 сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент "Интерфакса".