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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Иране в ДТП погибли эксперты в сфере разработки спутников, беспилотников и ракет

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Двое представителей Корпуса стражей Исламской революции, занимавшиеся разработкой беспилотников, ракет и спутников, погибли на днях в автокатастрофах, сообщает в понедельник иранское агентство Tasnim.

По его данным, одно ДТП произошло в городе Хомейн в 250 км к юго-западу от Тегерана, другое - в городе Семнан на севере Ирана.

Ранее сообщалось о гибели видного иранского инженера Аюба Энтезари, который также работал в сфере аэронавтики.

Иран
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