Все участники "астанинского процесса" подтвердили присутствие на переговорах 15-16 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Все участники "астанинского процесса" подтвердили свое присутствие на переговорах в Нур-Султане, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Все стороны "астанинского процесса" по Сирии подтвердили свое участие в переговорах, которые пройдут в столице Казахстана 15-16 июня. В них примут участие делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции", - говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник.

В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством главного сотрудника по политическим вопросам офиса спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Роберта Данн, делегация Иордании, представители Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне генерального директора многостороннего департамента МИД Турции Сельджука Унал. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел страны по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

За день до начала мероприятия представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 16 июня, сообщает МИД Казахстана.

О целях переговоров

"На астанинских переговорах решаются конкретные вещи", - заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди., отвечая на вопрос журналистов, есть ли результат переговоров в астанинском формате, которые длятся несколько лет.

Тлеуберди подчеркнул, что участники переговоров доверяют Казахстану, в свою очередь, Нур-Султан предлагает свои медиаторские возможности для скорейшего урегулирования конфликта.

"Это вполне хороший процесс. (...) наш астанинский процесс идет в дополнение к женевскому. То есть если в Женеве рассматриваются большие конституционные вопросы, политические, то у нас в Астане конкретные вопросы на земле – обмен пленными, приостановление военных действий в специальных зонах, открытие коридоров, то есть это конкретные вещи", - пояснил министр.