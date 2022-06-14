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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

Число жертв обстрела в Донецке за прошлые сутки выросло до шести человек

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Шестеро мирных жителей погибли, ещё 37 пострадали в результате обстрелов территории ДНР за прошлые сутки, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин во вторник.

"Шесть человек погибло мирных жителей (...) и 37 получили ранения различной степени тяжести", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По данным мэра, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщалось, в ходе массированного артобстрела в понедельник по Донецку было выпущено не менее 300 снарядов. В результате было повреждено 69 частных и многоквартирных домов, в том числе школы, медучреждения и объекты инфраструктуры.

Хроника 24 февраля – 14 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР Донецк Алексей Кулемзин
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