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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Минобороны РФ 15 июня откроет гумкоридор для выхода населения с комбината "Азот"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об открытии 15 июня гуманитарного коридора для гражданских лиц с территории комбината "Азот" в Северодонецке.

"Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные силы России и формирования Луганской народной республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 мск до 20:00 мск 15 июня открывается гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово Луганской народной республики", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Гарантируется безопасная эвакуация всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения", - сказал он.

По словам Мизинцева, "украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц - женщин, детей и пожилых людей, находящихся на химическом комбинате "Азот" в Северодонецке на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск". Минобороны РФ расценило предложение Украины открыть гуманитарный коридор из Северодонецка на подконтрольную Киеву территорию как попытку спасти попавшие в окружение подразделения.

Также Минобороны РФ предложило в этот день сложить оружие украинским формированиям на комбинате "Азот".

"Предлагаем боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате "Азот", с 08:00 мск 15 июня прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через данный гуманитарный коридор, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие", - сказал Мизинцев.

"Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе", - добавил он.

Хроника 24 февраля – 14 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ ЛНР Северодонецк
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