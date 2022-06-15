Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов подо Львовом

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Морскими ракетами "Калибр" уничтожен расположенный во Львовской области склад боеприпасов к вооружению, переданному Украине странами НАТО, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

Кроме того, в районе железнодорожной станции Орловщина Днепропетровской области, а также станций Доброполье и Покровск Донецкой народной республики (ДНР) "уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе", заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что украинская авиатехника уничтожена в результате авиаудара по аэродром "Вознесенск" у под Николаевом.

Конашенков также заявил о поражении украинского штурмовика Су-25 российскими средствами ПВО в районе Краснополье Донецкой народной республики.

По его словам, средства ПВО также поразили шесть украинских беспилотников и 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Донецка и населенных пунктов Павловка (ДНР), Балаклея, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области, Лисичанск, Горское и Васильевка (ЛНР).

Кроме того, Конашенков сообщил об авиаударах по 24 скоплениям боевой техники и военнослужащих Украины. По его словам, в результате ударов было уничтожено четыре 155-мм гаубицы М777, 10 танков и бронемашин, три установки РСЗО "Град", станция РЭБ.

Всего за время российской военной операции на Украине, по данным министерства обороны РФ, уничтожены 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотников, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и бронемашин, 524 установки РСЗО, 1958 артиллерийских орудий и минометов, 3623 автомобиля.