Египет снимет все COVID-ограничения на въезд туристов

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Египта принял решение отменить все антикоронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов и граждан страны в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и хорошими темпами вакцинации, сообщает портал Sada El Balad.

"В ходе заседания кабмина Египта было принято решение снять все антиковидные ограничения, наложенные на въезд египтян или иностранцев для контроля за эпидемиологической ситуацией внутри страны и за ее пределами", - пишет издание.

О сроках отмены действующих ограничений не сообщается. Сейчас для въезда в Египет требуется сертификат вакцинации одной из вакцин, одобренных ВОЗ, либо российским "Спутником", справка о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест.

Как отмечает портал, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная: гражданам предоставлено 86,6 млн доз различных вакцин от коронавируса, а также 4,5 млн доз для ревакцинации. В правительстве считают, что этих запасов достаточно, чтобы обеспечить хорошие темпы вакцинации населения.