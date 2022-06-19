Число случаев COVID-19 в мире превысило 538,6 млн

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 538,69 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 318 095 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро воскресенья 813,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 101 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 104, Франции - 2 273, Германии - 1 664, Великобритании - 2 618.